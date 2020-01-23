Представник омбудсмена відвідав в'язнів-бунтівників колонії у Харкові

Представник Уповноваженого ВР України з прав людини відвідав переведених в'язнів з "Олексіївської виправної колонії" у Харкові.

Про це повідомляє пресслужба офісу Уповноваженого.

"Сьогодні, за дорученням Уповноваженого ВРУ з прав людини Людмили Денісової, представник Уповноваженого у східних областях Сергій Красноперов та громадський монітор Костянтин Ключарьов відвідали Державну установу "Харківська виправна колонія (№43)", куди були переведені задіяні у конфлікті між адміністрацією та засудженими 8 січня в’язні ДУ «Олексіївська виправна колонія (№25)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, стан здоров’я та емоційний стан фігурантів конфлікту задовільний.

"Скарг щодо приниження честі та гідності, тиску з боку адміністрації ДУ "Харківська виправна колонія (№43)" не надходило. Термін перебування в ДІЗО одного з ув’язнених закінчився сьогодні, іншого – спливає завтра",- повідомили в омбудсмена.

Як повідомляв Укрінформ, 13 січня Офіс Генерального прокурора зареєстрував низку кримінальних проваджень за фактами катування в Олексіївській виправній колонії №25: за статтями ч. 2 ст. 127 (катування вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу із застосуванням насильства або погрозою застосування насильства), ч. 1 ст. 172 (грубе порушення законодавства про працю) КК України.

Досудове розслідування проводить Територіальне управління ДБР у Полтаві. Хід розслідування перебуватиме на контролі Офісу Генерального прокурора.

11 січня до колонії №25 у Харкові, де 8 січня був введений особливий режим через конфлікт між персоналом установи та групою засуджених, прибули представники Уповноваженого Верховної Ради з прав людини з метою вивчення обставин конфлікту та перевірки стану дотримання прав ув'язнених.

9 січня юристи Харківської правозахисної групи звернулись до поліції за фактом відмови у допуску до Олексіївської колонії №25.

8 січня керівництво Олексіївської виправної колонії № 25 повідомило у мережі про спробу окремих в’язнів дестабілізувати обстановку "за допомогою криміналітету з волі, а також окремих зв’язаних з криміналітетом так званих громадських та правозахисних організацій".