За посаду начальника колонії шахраї просили $20 тисяч

У Києві затримали шахраїв, які обіцяли за гроші влаштувати начальником колонії.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

"Викрито двох осіб під час шахрайського заволодіння грошовими коштами у сумі 20 000 доларів США та підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовим особам Міністерства юстиції України за призначення особи на посаду начальника однієї з виправних колоній",- йдеться у повідомленні.

Так, правоохоронці затримали вказаних осіб у порядку ст. 208 КПК України одразу після отримання грошових коштів.

Затримання відбулося в одному з ресторанів.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання їм запобіжних заходів. Слідчі дії тривають.