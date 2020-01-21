На Київщині затримали банду, яка грабувала елітні маєтки

Прокуратура викрила міжрегіональну організовану озброєну групу у складі 5 осіб, яка вчиняла розбійні напади на елітні домоволодіння громадян на території різних областей.

Про це повідомляє прокуратура Київської області .

"Учасники банди проникали до елітних домоволодінь та погрожуючи зброєю та фізичною розправою виносили грошові кошти та коштовності", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що перед нападом зловмисники тривалий час збирали інформацію про потерпілих, їхній спосіб життя, транспортні засоби, на яких вони пересуваються, наявність охорони та місця проживання.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів виявлено та вилучено зброю, засоби конспірації, якими вони користувались під час розбійних нападів, а також награбоване майно.

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Учасників озброєної групи затримано, вирішується питання щодо повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257 (бандитизм), ч. 4 ст. 187 (розбій), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами) КК України.

У разі доведення вини особам загрожує покарання строком до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: прокуратура Київської області.