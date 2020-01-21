Поліція оголосила підозру двом працівникам Ірпінської міськради за бойкотування роботи

Поліція оголосила підозру двом працівникам Ірпінської міськради за бойкотування роботи

Укрінформ
Правоохоронці оголосили про підозру двом працівникам Ірпінської міськради.

Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.

"Працівникам Ірпінської міськради правоохоронці оголосили про підозру", - йдеться у повідомленні.

У поліції поінформували, що у листопаді 2019 року міськрада Ірпеня залишилася зачиненою у приймальний день громадян, - її співробітники бойкотували роботу.

За цим фактом слідчі поліції порушили кримінальне провадження за ст. 356 (Самоправство) КК України.

Уточнюється, що у ході досудового розслідування, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, співробітників цієї міськради неодноразово викликали на допити, однак частина з них двічі відмовилася від дачі показів.

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Зазначається, що дії 4 працівників органу місцевого самоврядування поліція кваліфікувала за ст. 385 (Відмова свідка від давання показань) Кримінального кодексу України.

Стаття передбачає покарання у вигляді стягнення штрафу від п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців.

Уточнюється, що двом з них вже оголошено про підозру, і до суду подано клопотання про обрання міри запобіжного заходу – особисте зобов’язання.

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