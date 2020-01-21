Поліція оголосила підозру двом працівникам Ірпінської міськради за бойкотування роботи

Правоохоронці оголосили про підозру двом працівникам Ірпінської міськради.

Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.

"Працівникам Ірпінської міськради правоохоронці оголосили про підозру", - йдеться у повідомленні.

У поліції поінформували, що у листопаді 2019 року міськрада Ірпеня залишилася зачиненою у приймальний день громадян, - її співробітники бойкотували роботу.

За цим фактом слідчі поліції порушили кримінальне провадження за ст. 356 (Самоправство) КК України.

Уточнюється, що у ході досудового розслідування, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, співробітників цієї міськради неодноразово викликали на допити, однак частина з них двічі відмовилася від дачі показів.

Читайте також: Миколаївський бронетанковий поверне 10 мільйонів за невчасно відремонтовані БТРи

Зазначається, що дії 4 працівників органу місцевого самоврядування поліція кваліфікувала за ст. 385 (Відмова свідка від давання показань) Кримінального кодексу України.

Стаття передбачає покарання у вигляді стягнення штрафу від п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців.

Уточнюється, що двом з них вже оголошено про підозру, і до суду подано клопотання про обрання міри запобіжного заходу – особисте зобов’язання.