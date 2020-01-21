Миколаївський бронетанковий поверне 10 мільйонів за невчасно відремонтовані БТРи

Миколаївський бронетанковий заводу поверне державі понад 10 млн гривень за несвоєчасно виконаний ремонт бронетранспортерів.

Про це повідомила пресслужба Військової прокуратури Південного регіону України.

"Військова прокуратура Миколаївського гарнізону Південного регіону України забезпечила реальне виконання рішення Господарського суду Миколаївської області. Йдеться про позов прокурора в інтересах держави в особі Міністерства оборони України до державного підприємства "Миколаївський бронетанковий завод" про стягнення заборгованості на суму понад 10 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Міністерство оборони та Державне підприємство "Миколаївський бронетанковий завод" уклали у 2014 році договір про закупівлю послуг за державні кошти. За його умовами, підприємство мало того ж року здійснити ремонтування та технічне обслуговування 34 бронетранспортерів БТР-70.

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Проте виконавець у визначений термін відремонтував лише 25 одиниць техніки, а решту передав з порушенням встановленого договором строку.

Тоді Військова прокуратура Миколаївського гарнізону звернулась до суду з позовом про стягнення штрафу і пені, які виникли у зв’язку з неналежним виконанням відповідачем своїх зобов'язань за договором.