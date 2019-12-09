Справу екскерівника Львівського бронетанкового направили до суду

До Вищого антикорупційного суду направили обвинувальний акт відносно колишнього керівника ДП «Львівський бронетанковий завод».

Про це інформує пресслужба Національного антикорупційного бюро.

“Досудове розслідування за фактом внесення колишнім директором державного підприємства «Львівський бронетанковий завод» недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, закінчено. 9 грудня 2019 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували обвинувальний акт до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті”, - йдеться у повідомленні.

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Обвинуваченому інкримінують недекларування статків на суму близько 4,6 млн грн за 2016-2018 рр.

Серед незадекларованого майна — квартира у Відні (Австрія) та відомості про компанію, зареєстровану в Белізі, кінцевим бенефіціарним власником якої є колишній директор ДП «ЛБТЗ».

Детективи НАБУ розпочали слідство у даній справі у серпні 2017 року.