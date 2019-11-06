Кабмін заборонив приватизовувати Миколаївський бронетанковий
Про це повідомляє пресслужба КМУ.
"Уряд, зокрема, заборонив ввезення в Україну залізничних вагонів з Російської Федерації з 20 листопада 2019 року, а не 1 березня 2020 року, як передбачалось раніше", - йдеться у повідомленні.
Крім того, Кабмін включив Миколаївський бронетанковий завод до переліку об’єктів державної власності, які не підлягають приватизації, як такий, що має стратегічне значення для економіки і безпеки України.
Уряд також продовжив комплексну програму протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей. Це дасть змогу створити сучасний кол-центр на 169 працівників, де цілодобово та безоплатно не менш як 16 операторів реагуватимуть на випадки домашнього насильства, надаватимуть консультаційну та психологічну допомогу, передаватимуть ці дані у правоохоронні органи для реагування.
За рішенням уряду до реєстру буде підключено одночасно близько 10 тисяч користувачів, щоб забезпечити міжвідомчий інформаційний обмін між правоохоронними органами, органами прокуратури, Мінсоцполітики та іншими.