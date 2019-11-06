Зеленський вимагає поліпшити умови праці на заводах Укроборонпрому

Президент України Володимир Зеленський, відвідавши Харківський авіаційний завод і завод ім.Малишева, які входять до складу концерну "Укроборонпром", обурився умовами праці на них. Також його здивувала низька ефективність роботи підприємств.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз ми були на авіаційному заводі, на легендарному заводі ім.Малишева, побачили, що там відбувається. Я в шоці, в першу чергу, з приводу статистики. Нам сказав директор, що з 2009 року побудували один танк для ЗСУ. А статистика така, що за радянських часів було 900 танків на рік. Потім ми побачили людей. Заборгованість по заробітній платі на цих заводах страшна - до 4 років. Дуже низька заробітна плата - наприклад, на авіаційному заводі - 3,5 тис. грн. Як людина в таких умовах може поважати себе і взагалі працювати?" - зазначив Президент.

Також працівники поскаржилися йому, що взимку в приміщеннях цехів температура становить 0 градусів.

У зв'язку з цим Зеленський вимагає від Прем'єр-міністра зібрати засідання уряду разом з представниками усіх правоохоронних органів, щоб розібратися "хто у нас замовник, скільки танків, чому ми для когось, для Таїланду робимо, а для України нічого не робимо, чому у нас є прекрасні літаки і конструктори, тільки ми нічого не виготовляємо і нічого не літає".

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Вислухавши на нараді доповіді очільників ХАЗ Сергія Задорожного і Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені О.О. Морозова (ХКБМ) Володимира Жадана, Президент поставив завдання керівнику Укроборонпрому Айварасу Абромавичусу прозвітувати про стан справ у присутності Прем'єр-міністра України і узгодити план подальших дій. Пріоритетом він назвав погашення заборгованості перед колективами оборонних підприємств - можливо, через поповнення статутного капіталу Укроборонпрому.

Також Президент запропонував продовжити до 31.08.2020 р. строк виконання контракту між Міноборони і КБ Морозова, про що просив очільник останнього.

Керівникам Мінекономіки та Мінфіну доручено підготувати і внести на затвердження Кабміну Державну цільову науково-технічну програму розвитку авіаційної промисловості на 5 років.

Крім того, Зеленський вважає за потрібне вирішити озвучені керівниками підприємств проблеми з митницею, ненарахуванням страхового стажу працівникам авіазаводу і посприяти укладенню мирової угоди у справі про банкрутство ХАЗ.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 6 листопада перебуває з робочою поїздкою в Харкові, де він представив нового голову обласної державної адміністрації Олексія Кучера.