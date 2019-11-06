Зеленський вимагає поліпшити умови праці на заводах Укроборонпрому
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Зараз ми були на авіаційному заводі, на легендарному заводі ім.Малишева, побачили, що там відбувається. Я в шоці, в першу чергу, з приводу статистики. Нам сказав директор, що з 2009 року побудували один танк для ЗСУ. А статистика така, що за радянських часів було 900 танків на рік. Потім ми побачили людей. Заборгованість по заробітній платі на цих заводах страшна - до 4 років. Дуже низька заробітна плата - наприклад, на авіаційному заводі - 3,5 тис. грн. Як людина в таких умовах може поважати себе і взагалі працювати?" - зазначив Президент.
Також працівники поскаржилися йому, що взимку в приміщеннях цехів температура становить 0 градусів.
У зв'язку з цим Зеленський вимагає від Прем'єр-міністра зібрати засідання уряду разом з представниками усіх правоохоронних органів, щоб розібратися "хто у нас замовник, скільки танків, чому ми для когось, для Таїланду робимо, а для України нічого не робимо, чому у нас є прекрасні літаки і конструктори, тільки ми нічого не виготовляємо і нічого не літає".
Вислухавши на нараді доповіді очільників ХАЗ Сергія Задорожного і Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені О.О. Морозова (ХКБМ) Володимира Жадана, Президент поставив завдання керівнику Укроборонпрому Айварасу Абромавичусу прозвітувати про стан справ у присутності Прем'єр-міністра України і узгодити план подальших дій. Пріоритетом він назвав погашення заборгованості перед колективами оборонних підприємств - можливо, через поповнення статутного капіталу Укроборонпрому.
Також Президент запропонував продовжити до 31.08.2020 р. строк виконання контракту між Міноборони і КБ Морозова, про що просив очільник останнього.
Керівникам Мінекономіки та Мінфіну доручено підготувати і внести на затвердження Кабміну Державну цільову науково-технічну програму розвитку авіаційної промисловості на 5 років.
Крім того, Зеленський вважає за потрібне вирішити озвучені керівниками підприємств проблеми з митницею, ненарахуванням страхового стажу працівникам авіазаводу і посприяти укладенню мирової угоди у справі про банкрутство ХАЗ.
Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 6 листопада перебуває з робочою поїздкою в Харкові, де він представив нового голову обласної державної адміністрації Олексія Кучера.