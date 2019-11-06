Зеленський доручив терміново зібрати уряд щодо діяльності Укроборонпрому

Президент Володимир Зеленський вимагає провести зустріч із урядом щодо проблемних питань діяльності Державного концерну "Укроборонпром".

Про це він заявив під час наради після відвідин кількох підприємств Укроборонпрому на Харківщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Глава держави зазначив, що хотів би, щоб Прем’єр-міністр зібрав увесь уряд за участю всіх представників правоохоронних органів, "щоб ми розуміли, хто у нас замовник, чого, скільки танків; чому ми для когось, для Таїланду робимо, а для України нічого ми не робимо; чому у нас є прекрасні літаки, прекрасні конструктори, тільки ми нічого не виготовляємо і нічого не літає”, - сказав Зеленський після відвідин кількох підприємств Укроборонпрому на Харківщині.

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Президент підкреслив, що дата такої зустрічі повинна бути знайдена протягом тижня, й не виключив, що зустріч може відбутися в тому числі у вихідний день.

Глава держави зауважив, що наразі на підприємствах концерну “страшна” - до чотирьох років - заборгованість із виплати заробітних плат, самі зарплати є низькими, а умови роботи працівників — неналежними.

Крім того, він наголосив на важливості вирішення питань щодо виготовлення продукції підприємствами Укроборонпрому.