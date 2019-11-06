Зеленський затвердив склад Ради з питань свободи слова

Президент України Володимир Зеленський утворив і затвердив положення та персональний склад Ради з питань свободи слова та захисту журналістів.

Відповідний указ №808/2019 опублікований на сайті глави держави.

“Утворити Раду з питань свободи слова та захисту журналістів як консультативно-дорадчий орган при Президентові України”, - ідеться в документі.

Зазначається, що Раду утоврено “з метою забезпечення дотримання конституційного права на свободу слова, налагодження ефективної взаємодії державних органів, засобів масової інформації, інститутів громадянського суспільства, зокрема щодо запобігання перешкоджанню законній професійній діяльності журналістів”

Президент також затвердив положення про Раду та її персональний склад.

“Основними завданнями Ради є формування пропозицій щодо захисту інформаційного простору в інтересах інформаційної безпеки України, забезпечення реалізації прав громадян на свободу слова та отримання об’єктивної, достовірної інформації, а також забезпечення гарантій законної професійної діяльності журналістів”, - відзначено в положенні про Раду.

До складу Ради за згодою входять:

Міський Вадим Васильович — громадський діяч, секретар Ради;

Бурмагін Олександр Олександрович — юрист;

Влащенко Наталія Вікторівна — журналіст, продюсер;

Городецька Ірина Олегівна — юрист;

Гуменюк Наталія Петрівна — журналіст;

Дуцик Діана Ростиславівна — громадський діяч;

Єлізаров Павло Олександрович — продюсер;

Кречетов Максим Геннадійович — журналіст;

Лебедєва Тетяна Яківна — громадський діяч;

Остапа Світлана Віталіївна — журналіст, редактор ;

Писанко Людмила Олександрівна — редактор ;

Попова Тетяна Валеріївна — громадський діяч;

Toмілeнкo Сергій Антонович — громадський діяч, журналіст;

Шевченко Тарас Сергійович — юрист, громадський діяч;

Штурхецький Сергій Володимирович — громадський діяч.