Голова НСЖУ відреагував на погрози Портнова журналістам "Схем"

Недопустимим назвав тиск та погрози працівникам медіа з боку колишнього заступника глави АП Віктора Януковича Андрія Портнова голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

Про це Томіленко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Багато представників попередньої владної команди, з якою професійно бореться пан Портнов, цькували і СХЕМИ, і розслідувачів загалом. Генпрокурор Луценко презирливо називав журналістів «нишпорками». Представники «Народного фронту» адвокатували оприлюднення персональних даних «нетаких» журналістів. Радикально збуджені громадяни сприймали заяви політиків, які принижували неручних журналістів, як заклик до прямої фізичної агресії", - йдеться у дописі.

Автор наголосив, що "журналістами рухає суспільний інтерес. І найкраща реакція політика на цей інтерес - відкритість".

Як повідомляв Укрінформ, керівництво Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа засудило розголошення персональних даних співробітників програми розслідувань «Схеми: корупція в деталях», а також тиск і погрози на їхню адресу з боку Портнова.

Раніше Портнов виклав у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи «Схем» через те, що редакція готує розслідування щодо впливу та зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою. А також пригрозив усій редакції «Схем» публікацією «їхньої особистої та персональної інформації» та «аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби».