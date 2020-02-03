Через смерть в’язня в Одеському СІЗО відкрили справу

Слідчі Державного бюро розслідувань порушили кримінальну справу відносно посадовців Одеського слідчого ізолятора, де помер в’язень.

Про це інформує пресслужба відомства.

За попередньою інформацією, за сприяння працівників слідчого ізолятора двоє ув’язнених були незаконно допущені до камери, де утримувався інший ув’язнений, та завдали йому тілесні ушкодження. У подальшому працівники СІЗО незаконно перемістили потерпілого до карцеру, де в‘язень помер.

Слідство встановило, що один із працівників, який допустив зловживання службовим становищем, виявився начальник одного з відділів СІЗО. У березні 2019 року слідчі територіального управління ДБР, розташованого в м. Миколаєві, задокументували факт вимагання і одержання ним 2 тисяч доларів неправомірної вигоди від ув’язненого за дострокове звільнення та непоміщення до карцеру. На час досудового розслідування цього кримінального провадження працівник слідчого ізолятору неодноразово відсторонювався від посади за рішенням суду. 23 вересня 2019 року обвинувальний акт відносно нього було скеровано до суду.

Також в іншому кримінальному провадженні про зловживання владою працівниками Одеського СІЗО, слідчими ДБР попередньо встановлено, що цей же начальник відділу причетний до організації порушень умов тримання під вартою ув’язненого, якому було незаконно дозволено вільне пересування, безперешкодне спілкування з родичами та знайомими і користування забороненими предметами.

Наразі проводитися комплекс першочергових слідчих і процесуальних дій. Встановлюються обставини події, причини смерті потерпілого та особи інших причетних до вчинення кримінального правопорушення.