Прокуратура перевіряє можливе перевищення повноважень у "бунтівній" колонії

Про підозри у катуванні засуджених Олексіївській колонії №25 (Харків) конкретним особам з адміністрації колонії повідомлять після встановлення обставин.

Про це заявив кореспонденту Укрінформу заступник прокурора Харківської області Сергій Шевцов.

"Про факт завдання тілесних ушкоджень засудженим стало відомо лише після 8 січня, коли в установі пройшли обшуки, та пізніше - під час допиту засуджених. Попередньо, легкі тілесні ушкодження спричинено 22 засудженим особам, які пояснили, що їх спричинили працівники адміністрації. Якщо будуть встановлені підстави, то буде вирішене й питання про повідомлення про підозру конкретним службовим особам колонії", - зазначив Шевцов.

За його словами, зараз перевіряються версії щодо перевищення службових повноважень з боку керівництва колонії: "Збираються докази щодо такого поводження з засудженими, що принижує їхню гідність".

Як повідомляв Укрінформ, 13 січня Офіс Генерального прокурора зареєстрував низку кримінальних проваджень за фактами катування в Олексіївській виправній колонії №25: за статтями ч. 2 ст. 127 (катування вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу із застосуванням насильства або погрозою застосування насильства), ч. 1 ст. 172 (грубе порушення законодавства про працю) КК України.

Досудове розслідування проводить Територіальне управління ДБР у Полтаві. Хід розслідування перебуватиме на контролі Офісу Генерального прокурора.

11 січня до колонії №25 у Харкові, де 8 січня був введений особливий режим через конфлікт між персоналом установи та групою засуджених, прибули представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з метою вивчення обставин конфлікту та перевірки стану дотримання прав ув'язнених.

9 січня юристі Харківської правозахисної групи звернулись до поліції за фактом відмови у допуску до Олексіївської колонії №25.

8 січня керівництво Олексіївської виправної колонії № 25 повідомило у мережі про спробу окремих в’язнів дестабілізувати обстановку "за допомогою криміналітету з волі, а також окремих зв’язаних з криміналітетом так званих громадських та правозахисних організацій".