Денісова повідомила, що засудженого у “бунтівній” колонії Харкова катували

Моніторингова група уповноваженого Верховної Ради з прав людини виявила в засуджених в Олексіївській колонії №25 тілесні ушкодження, інформація щодо всіх фактів буде передана правоохоронцям.

Про це омбудсмен Людмила Денісова повідомила у Facebook.

“За моїм дорученням Моніторингова група Секретаріату уповноваженого ВР з прав людини завершила перевірку Олексіївської колонії №25, де з 8 січня введено особливий режим через конфлікт між персоналом установи та групою засуджених. За результатами перевірки у засуджених були зафіксовані тілесні ушкодження, наразі вони перебувають в пригніченому психологічному стані”, - зазначила Денісова.

Вона підкреслила, що в одного з засуджених, через катування якого і стався конфлікт, ушкодження були зафіксовані медичною документацією лише після втручання Офісу омбудсмена.

“За всіма зафіксованими фактами я передаю інформацію до правоохоронних органів для подальшого розслідування”, - зауважила уповноважена.

Вона також доручила своєму представнику у східних областях систематично відвідувати засуджених, аби унеможливити подальший моральний і фізичний тиск на них.

Омбудсмен додала, що ця справа перебуває на її особистому контролі.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня керівництво державній установі "Олексіївська виправна колонія № 25" у Харкові повідомило у мережі про спробу окремих в’язнів дестабілізувати оперативну обстановку.

За даними Адміністрації кримінально-виконавчої служби України (АКВСУ), група засуджених планувала організувати протиправні дії в’язнів, в тому числі, за допомогою криміналітету з волі, а також окремих зв’язаних з криміналітетом так званих громадських та правозахисних організацій.

У колонії провели обшук, і через "чинення фізичного опору персоналу та невиконання законних його вимог, перешкоджання проведенню обшуку, проявами буйства" до окремих засуджених застосували фізичну силу та кайданки. Під час обшуку у засуджених вилучили "ряд заборонених предметів, у т.ч. три мобільні телефони".

У колонії з 8 січня запроваджено особливий режим.