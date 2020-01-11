У Денісової кажуть, що у “бунтівній” колонії Харкова не надають матеріали для перевірки

Адміністрація Олексіївської колонії №25, що у Харкові, не надала представникам уповноваженого Верховної Ради з прав людини записи камер відеоспостереження та необхідні документи для перевірки.

Про це заявив представник омбудсмена з дотримання прав людини в місцях несвободи Олександр Гатіятуллін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми попросили (адміністрацію колонії - ред.) надати нам записи з камер відеоспостереження, які є на території установи, але чомусь 7 січня камери перестали працювати. Також ми попросили ряд документів, які мали підготувати сьогодні до 11 години ранку. А коли приїхали з перевіркою, то кабінети керівництва були зачинені і нікого не було”, - повідомив представник омбудсмена.

За його словами, це потрібно для з'ясування обставин того, що сталось у колонії. Зокрема, керівництво виправної установи стверджує, що обшуково-режимні заходи розпочалися після команди "підйом". Проте засуджені наполягають, що обшук розпочався вночі.

“Ми встигли поспілкуватися із засудженими, які лежать у медичній частині, це близько 12 людей. Всі вони кажуть, що посеред ночі їх підняли, закували в кайданки, вивели зі спального приміщення, протягли по вулиці в самих трусах у штаб, де вони були з четвертої ранку до сьомої вечора. Медик їх не оглядав. Тобто вони (працівники установи) порушували правила внутрішнього розпорядку — кожні дві години кайданки треба послаблювати”, - сказав він.

Гатіятуллин додав, що також засуджених не годували, і почали фіксувати фізичні ушкодження лише під вечір. За його словами, серйозних ушкоджень у засуджених немає - є садна, гематоми, зокрема й на голові.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня керівництво державної установи "Олексіївська виправна колонія № 25" у Харкові заявило про спробу окреміх в’язнів дестабілізувати оперативну обстановку.

За даними Адміністрації кримінально-виконавчої служби України (АКВСУ), група засуджених планувала організувати протиправні дії в’язнів, в тому числі, за допомогою криміналітету з волі, а також окремих пов’язаних з криміналітетом так званих громадських та правозахисних організацій.

У колонії провели обшук, і через "чинення фізичного опору персоналу та невиконання законних його вимог, перешкоджання проведенню обшуку, проявами буйства" до окремих засуджених застосували фізичну силу та кайданки. Під час обшуку у засуджених вилучили ряд заборонених предметів, зокрема три мобільні телефони.

У колоніі з 8 січня запроваджено режим особливих умов.