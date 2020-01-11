Представники омбудсмена прибули в “бунтівну” колонію у Харкові

До Олексіївської колонії №25 у Харкові, де 8 січня було введено особливий режим через конфлікт між персоналом та групою засуджених, прибули представники уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Про це омбудсмен Людмила Денісова повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"За моїм дорученням представник уповноваженого з дотримання прав людини в місцях несвободи Олександр Гатіятуллин, директор департаменту реалізації національного превентивного механізму Олена Андрієць та головний спеціаліст департаменту реалізації національного превентивного механізму Владислав Скоропляс вже перебувають в Олексіївській колонії №25, де 8 січня введено особливий режим через конфлікт, який стався між персоналом установи та групою засуджених", - йдеться у повідомленні.

Зазнчається, що моніторингова група вивчить обставини конфлікту, а також перевірить стан дотримання прав ув'язнених, щоб унеможливити застосування до них насильства чи психологічного тиску з боку адміністрації колонії.

Денісова нагадала, що за результатами оперативної перевірки 9 січня був встановлений факт застосування сили і спецзасобів до 22 засуджених із залученням групи швидкого реагування.

"Зі слів засуджених, застосування сили щодо них було необґрунтованим, а сам обшук проводився з діями, що принижували людську гідність. Крім того, деяких засуджених при цьому ізолювали, після чого етапували в колонії №43 та 100", - йдеться у дописі.

Наразі працівники Офісу омбудсмена вже всередині та отримали доступ до зазначеної установи. Також заплановане відвідування медичної частини, щоб перевірити, чи надається постраждалим належна допомога та чи зафіксовані всі випадки застосування сили та спецзасобів у медичній документації. Про результати моніторингу буде повідомлено в оперативному режимі.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня керівництво державній установі "Олексіївська виправна колонія № 25" у Харкові повідомило у мережі про спробу окреміх в’язнів дестабілізувати оперативну обстановку.

За даними Адміністрації кримінально-виконавчої служби України (АКВСУ), група засуджених планувала організувати протиправні дії в’язнів, в тому числі, за допомогою криміналітету з волі, а також окремих зв’язаних з криміналітетом так званих громадських та правозахисних організацій.

У колонії провели обшук, і через "чинення фізичного опору персоналу та невиконання законних його вимог, перешкоджання проведенню обшуку, проявами буйства" до окремих засуджених застосували фізичну силу та кайданки. Під час обшуку у засуджених вилучили "ряд заборонених предметів, у т.ч. три мобільних телефони".

У колоніі з 8 січня введено режим особливих умов.