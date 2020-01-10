Правозахисників не пустили в харківську "бунтівну" колонію

Юристи Харківської правозахисної групи звернулися до поліції за фактом відмови у допуску до Олексіївської колонії №25, де 8 січня була зафіксована спробу бунту.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Заява правозахисників ХПГ надійшла до поліції з приводу відмови у допуску 9 січня до колонії №25", - зазначили у відділі.

Заява зареєстрована у Шевченківському відділі поліції Харкова, проводиться перевірка. За фактом ситуації у колонії поки що ніяких проваджень не відкрито.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня адміністрація Державної кримінально-виконавчої служби повідомила, що засуджені готували протиправні дії "за допомогою криміналітету з волі, а також окремих, пов’язаних з криміналітетом, так званих громадських та правозахисних організацій".

У колонії провели обшук, і через чинення фізичного опору персоналу та невиконання законних його вимог, перешкоджання проведенню обшуку та прояви буйства до окремих засуджених застосували фізичну силу та кайданки. Під час обшуку у засуджених вилучили ряд заборонених предметів, у т.ч. три мобільні телефони.

У колонії з 8 січня введено режим особливих умов. Наразі моніторинг щодо ситуації на місці здійснюють представники Офісу Уповноваженого ВР у справах людини.