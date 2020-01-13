Офіс генпрокурора відкрив справи щодо катувань у "бунтівній" колонії

Прокурори Офісу генерального прокурора внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками кримінальних правопорушень в Олексіївській колонії №25 (Харків), де 8 січня зареєстрована спроба бунту засуджених.

Про це повідомляє пресслужба офісу.

"До Єдиного реєстру досудових розслідувань несено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 127 (катування, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу із застосуванням насильства або погрозою застосування насильства), ч. 1 ст. 172 (грубе порушення законодавства про працю) КК України", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування, додали у пресслужбі, доручено територіальному управлінню ДБР у Полтаві.

Підставою для внесення до ЄРДР вказаних відомостей стала заява представників громадської організації "Харківська правозахисна група", у якій йдеться про вчинення ряду злочинів службовими особами Олексіївської виправної колонії.

Зокрема, правозахисники вказують на неодноразові факти катування засуджених протягом 2017 – 2019 років з метою залякування та дискримінації, наводять приклади побиття, удушення, зв’язування, застосування електричного струму та вчинення інших насильницьких дій, які ображають особисту гідність засуджених. Також, у своїй заяві правозахисники вказують на грубе порушення законодавства про працю.

Хід розслідування вказаних кримінальних проваджень перебуватиме на контролі Офісу генерального прокурора.

Як повідомляв Укрінформ, 11 січня до колонії №25 у Харкові, де 8 січня був введений особливий режим через конфлікт між персоналом установи та групою засуджених, прибули представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з метою вивчення обставин конфлікту та перевірки стану дотримання прав ув'язнених.

За результатами перевірки встановлено, що 9 січня до 22 засуджених у рамках нічного обшуку відбулося застосування сили і спецзасобів із залученням групи швидкого реагування.

9 січня юристи Харківської правозахисної групи звернулись до поліції за фактом відмови у допуску до Олексіївської колонії №25.

8 січня керівництво Олексіївської виправної колонії № 25 повідомило у мережі про спробу окремих в’язнів дестабілізувати обстановку "за допомогою криміналітету з волі, а також окремих зв’язаних з криміналітетом так званих громадських та правозахисних організацій".