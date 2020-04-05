Волонтери з Варшави збирають допомогу українським медикам

Волонтери Ініціативи Героям Майдану з Варшави, які щороку проводять акцію “Свята без тата”, допомагають медикам українських лікарень, які перебувають на передовій боротьби з коронавірусом.

На зібрані кошти вже придбали найнеобхідніші засоби гігієни та захисту для медиків у Кривому Розі та Коломиї, розповіла кореспондентові Укрінформу волонтер Ініціативи Героям Майдану Вікторія Батрин.

“Серед вдів і волонтерів, які задіяні до акції “Свята без тата”, також є медики. Хочемо допомогти їм, а також іншим медикам, оскільки захищений лікар - це безпека також і наших рідних та близьких в Україні. Якщо ми не подбаємо про безпеку лікарів, то незабаром не буде кому лікувати людей”,- зазначила Батрин.

Волонтери з Варшави збирають допомогу для українських медиків/Фото: Inicjatywa Bohaterom Majdanu, Facebook

Вона додала, що ситуація нагадує 2014 рік, але тоді допомоги потребували добровольці, а зараз - медики.

За її словами, спершу вузьке коло волонтерів за свої кошти закупили маски, рукавички антисептики, костюми тощо. Однак, потреби у медикаментах є значними, а тому вирішено збирати кошти у Польщі та Україні.

За словами Батрин, зібрані у Польщі кошти передаються в Україну і там здійснюється закупівля відповідних медикаментів, оскільки з Польщі вивозити медикаменти, які потрібні для протидії коронавірусу, заборонено.

“Ми збираємо гроші, закуповуємо необхідне в Україні, а далі знову збираємо інформацію про потреби. Лікарі дають нам зворотню інформацію про необхідні речі, завдяки чому ми знаємо, що варто закупляти, а що - ні”,- підкреслила Батрин.

За її словами, зараз необхідними є закупівлі багаторазових костюмів, бахіл, захисних щитків та окулярів, антисептиків, безконтактних термометрів тощо.

За інформацією волонтерів у Facebook, першу партію закуплених медикаментів було передано медикам лабораторного відділення 16-ї міської лікарні у Кривому Розі, другу - медикам Княждвірської та Печеніжинської амбулаторії на Коломийщині Івано-Франківської області.

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Волонтери Ініціативи Героям Майдану на своїй сторінці у Facebook просять усіх небайдужих як і Польщі, так й Україні фінансово долучитися до акції допомоги українським медикам.

Як відомо, “Свята без тата” – щорічна благодійна акція зі збирання коштів і подарунків для дітей, які втратили батьків під час бойових дій на Сході України. Вона проводиться до Різдва. В цьому році під час шостої поспіль акції було зібрано рекордну суму 161 тис. польських злотих (приблизно мільйон гривень) і вручено різдвяні подарунки 4304 дітям в Україні, батьки яких загинули під час АТО, зазнали поранень або воюють на Донбасі.

Фото: Inicjatywa Bohaterom Majdanu, Facebook