"Львівська політехніка" виготовляє на 3D-принтері захисні маски для лікарів

Львівська мерія закупить у Tech StartUp School, яка функціонує при НУ "Львівська політехніка", захисні маски для лікарів та перехідники для апаратів ШВЛ.

Цей інвентар створюється у Львові на 3D-принтері, повідомляє пресслужба міської ради.

"У розпал пандемії Tech StartUp School долучається до ініціативи #допоможилікарям і починає на базі Tech LabInno друкувати захисні медичні екрани. Ці екрани є багаторазового використання і піддаються дезінфекції. На виготовлення однієї захисної маски йде близько 3 годин, перехідники для апаратів штучної вентиляції легень роблять ще швидше. Львівська міська рада вже зробила перше замовлення, щоб якомога швидше вони почали працювати на користь медицини міста", - зазначається в повідомленні.

За словами представника бізнес-інноваційного центру при НУ "Львівська політехніка» Наталії Іванкової, Tech StartUp School створює перехідники (конектори) для апаратів ШВЛ, за допомогою яких можна до одного апарату підключати одразу 2-х пацієнтів. Єдина умова, щоб у цих двох осіб був однаковий об’єм легень (тобто можна підключати двох молодих або двох старших людей). Потужності апарату ШВЛ вистачає на 2 людей. Ці перехідними активно тестуються в Києві і давно є в європейській та американській практиці.

"Ми вже проговорили з головним лікарем Львівської лікарні швидкої медичної допомоги і замовили 20 таких перехідників. Стосовно кількості масок ще будемо вирішувати. Також продумуємо закупівлі з керівниками мереж супермаркетів, аптек, працівники яких багато комунікують з людьми", — наголосив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 22.00 2 квітня, лабораторно підтверджено 897 випадків COVID-19, з них 22 летальних, 19 осіб одужали.

Фото: пресслужба міської ради