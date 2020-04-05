Китай за місяць продав майже чотири мільярди масок

Із початку березня Китай продав за кордон майже чотири мільярди захисних масок.

Про це заявив представник китайської митниці Цзінь Хай, повідомляє DW.

Ці дані були оприлюднені Пекіном на тлі звинувачень з боку окремих країн щодо низької якості медичного обладнання і матеріалів, які постачаються на експорт.

За даними китайської митниці, з 1 березня Китай експортував 3,86 мільярда масок, 37,5 мільйонів одиниць захисного одягу, 16 тисяч апаратів штучної вентиляції легень і 2,84 мільйона тестових наборів для виявлення COVID-19. Замовлення були зроблені більш ніж 50-ма країнами світу. Вартість експортованого обладнання оцінюється в 1,4 мільярда доларів США.

Водночас з боку деяких країн, зокрема Нідерландів, Філіппін, Хорватії, Туреччини та Іспанії, на адресу Китаю лунали закиди, що Пекін постачає неякісне або несправне медичне обладнання.

Минулого тижня нідерландський уряд через невідповідність стандартам якості відкликав 600 тисяч масок із китайської партії в 1,3 мільйона. Схожа ситуація трапилася і в Іспанії, де відмовилися приймати тисячі наборів експрес-тестів, виготовлених у Китаї, через підозри в їхній ненадійності.

Китай у відповідь стверджує, що повідомлення ЗМІ не відображають повної картини. У Пекіні пояснюють, що багато проблем виникає через різні стандарти якості й різні підходи до використання тих чи інших медичних засобів у Китаї та інших країнах.

У Пекіні запевнили, що вже вжили заходів для уникнення таких ситуацій у майбутньому. Так, цього тижня в Китаї посилили вимоги щодо якості медичного обладнання, що виробляється на експорт. Відтепер ця продукція має відповідати як внутрішнім стандартам ліцензування, так і стандартам країн призначення.