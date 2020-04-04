У Китаї вшанували пам'ять загиблих від коронавірусу

У Китаї на офіційному рівні вшанували пам'ять жертв пандемії коронавірусу. По всій країні було оголошено три хвилини мовчання.

Про це повідомляє TRT World.

"Китай зупинився, щоб вшанувати пацієнтів та медичних працівників, які померли унаслідок спалаху коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Протягом 3-хвилинної церемонії мовчання громадяни КНР зупинили свою діяльність, автомобілі, потяги та кораблі вмикали клаксони, окрім того, у містах Китаю пролунали сирени на згадку про понад три тисячі життів, які забрав коронавірус у Китаї.

В Ухані - місті, де вірус вперше з’явився наприкінці минулого року, люди мовчали, стоячи на міських вулицях.

Державні ЗМІ транслювали, як президент КНР Сі Цзіньпінь та інші урядовці після завершення мовчазної церемонії поклали білі квіти біля урядового комплексу у Пекіні.

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Як повідомлялося, загалом у світі наразі зафіксовано 1 мільйон 118 тисяч 562 випадки коронавірусної інфекції. 59 226 хворих померли, 229 274 особи одужали.

У світі наразі зафіксовано 1 118 562 випадки COVID-19, з них 59 226 летальних, 229 274 людини одужали.

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