У Китаї через коронавірус знову закрили цілий округ

У Китаї, який першим пережив спалах коронавірусу, на карантин закрили округ Цзя із понад півмільйонним населенням.

Про це повідомляє Daily Mail.

«Понад мільйон людей у центральному Китаї помістили на новий карантин через коронавірус. Закрили на карантин округ Цзя, де живуть понад півмільйона людей. Все – через інфіковану пенсіонерку, яка приїхала з-за кордону. Вона контактувала з медиками без відповідного захисту, і потім у них також діагностували коронавірус», - йдеться в повідомленні.

Відтепер у всьому окрузі закрито все, крім лікарень, аптек і продуктових супермаркетів. А виходити з дому можна тільки на роботу, але тільки – в медичній масці.

В цілому ж в країні відзначається спад випадків зараження коронавірусом. Зараз реєструються інфіковані переважно серед прибулих у країну.

Так, 3 квітня на материковій частині Китаю був виявлений 31 пацієнт із COVID-19: 29 з них прибули з-за кордону, а двоє заразилися всередині країни. Крім того, четверо людей померли в провінції Хубей, звідки і почалася пандемія корона вірусу. За день до цього, 2 квітня, Державний комітет з питань гігієни та охорони здоров'я Китаю повідомив про 35 нових інфікованих – всі вони прибули в країну з-за кордону. Заражених всередині Піднебесної в цей день зафіксовано не було.

Як повідомлялося, у світі станом на вечір 3 квітня зафіксовано понад 1 мільйон 79 тисяч випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, при цьому понад 58 тисяч осіб померли, а одужали майже 228 тисяч осіб.

Фото: dailymail.co.uk