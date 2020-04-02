Уряд працює над програмою створення "швидких робочих місць" - Шмигаль

В України є потужний кадровий ресурс в особі громадян, які працювали за кордоном і тепер повернулися на Батьківщину.

На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час першої віртуальної зустрічі з представниками Європейської Бізнес Асоціації та за участю міністра економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, повідомляє Урядовий портал.

«Уряд працює над програмою створення «швидких робочих місць» в різних галузях. Сотні тисяч людей, які повернулися в Україну і мають дуже якісні навички, робочий досвід і корпоративну культуру – це гарний ресурс для розігріву економіки. Бізнес має спробувати їх залучити», – сказав Шмигаль.

Він також наголосив, що уряд має позитивні сигнали від міжнародних фінансових установ, зокрема від МВФ та Світового банку.

«Будемо мати хороший фінансовий ресурс, аби пройти цей непростий період», – зазначив глава уряду.

За його словами, сьогодні весь світ перебуває в умовах невизначеності та непередбачуваності.

Шмигаль також запевнив, що уряд зробить усе можливе, щоб бізнесу було легко виходити з цієї кризи.

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Своєю чергою, виконавчий директор ЄБА Анна Дерев’янко подякувала Прем’єр-міністру за конструктивний діалог з бізнесом і висловила сподівання, що такі зустрічі відбуватимуться на регулярній основі.

«Сьогодні вдалось проговорити чимало питань щодо макроекономічної стабільності, енергетики, логістики, можливих варіантів підтримки бізнесу тощо. Адже в такий непростий для країни час важливо мати постійний зв’язок та синергію бізнесу з владою, аби розуміти, чи в правильному напрямку рухається країна та що ще ми можемо зробити, аби вистояти в період цієї кризи», – сказала вона.