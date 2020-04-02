Зеленський сподівається найближчим часом знайти порозуміння з МВФ

Зеленський сподівається найближчим часом знайти порозуміння з МВФ

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський упевнений, що найближчим часом Україна знайде повне порозуміння із Міжнародним валютним фондом та підпише меморандум про розширену програму.

Про це він сказав під час телефонної розмови з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, повідомляє пресслужба глави держави.

"Ми в постійному діалозі з Міжнародним валютним фондом. Впевнені, що найближчими тижнями знайдемо повне розуміння й підпишемо меморандум про розширену програму", - сказав Зеленський.

Він також повідомив генсеку ООН про те, що Україна паралельно веде переговори зі Світовим банком та іншими партнерами щодо фінансування у ці скрутні часи. "Нам потрібні гроші на підтримку малого та середнього бізнесу та на підтримку нашої економіки", – зауважив Президент.

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Як повідомлялося, на початку грудня 2019 року після телефонної розмови Президента України та директора-розпорядника МВФ Кристаліни Георгієвої було досягнуто попередньої домовленості про нову трирічну програму у форматі розширеного фінансування (EFF) на загальну суму $5,5 млрд.

При цьому було підкреслено, що Україна має виконати попередні умови. Зокрема, йшлося про посилення верховенства права, боротьбу з корупцією, розвиток конкурентного середовища, відкритість ринків, зменшення ролі олігархів, продовження розсудливої фіскальної політики з метою забезпечення сталого розвитку в середній перспективі, а також незалежність і фінансову стабільність НБУ.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначав, що на засіданні 16 березня Кабмін ухвалив підготувати лист і звернення до МВФ щодо надання фінансової підтримки для подолання наслідків епідемії коронавірусу.

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