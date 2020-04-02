Зеленський сподівається найближчим часом знайти порозуміння з МВФ

Президент Володимир Зеленський упевнений, що найближчим часом Україна знайде повне порозуміння із Міжнародним валютним фондом та підпише меморандум про розширену програму.

Про це він сказав під час телефонної розмови з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, повідомляє пресслужба глави держави.

"Ми в постійному діалозі з Міжнародним валютним фондом. Впевнені, що найближчими тижнями знайдемо повне розуміння й підпишемо меморандум про розширену програму", - сказав Зеленський.

Він також повідомив генсеку ООН про те, що Україна паралельно веде переговори зі Світовим банком та іншими партнерами щодо фінансування у ці скрутні часи. "Нам потрібні гроші на підтримку малого та середнього бізнесу та на підтримку нашої економіки", – зауважив Президент.

Читайте також: Міжнародні інвестори закликають Україну домовитись з МВФ про нову програму

Як повідомлялося, на початку грудня 2019 року після телефонної розмови Президента України та директора-розпорядника МВФ Кристаліни Георгієвої було досягнуто попередньої домовленості про нову трирічну програму у форматі розширеного фінансування (EFF) на загальну суму $5,5 млрд.

При цьому було підкреслено, що Україна має виконати попередні умови. Зокрема, йшлося про посилення верховенства права, боротьбу з корупцією, розвиток конкурентного середовища, відкритість ринків, зменшення ролі олігархів, продовження розсудливої фіскальної політики з метою забезпечення сталого розвитку в середній перспективі, а також незалежність і фінансову стабільність НБУ.

Читайте також: Шмигаль сподівається на транш від МВФ найближчим часом

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначав, що на засіданні 16 березня Кабмін ухвалив підготувати лист і звернення до МВФ щодо надання фінансової підтримки для подолання наслідків епідемії коронавірусу.