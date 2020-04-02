Шмигаль сподівається на транш від МВФ найближчим часом
Укрінформ
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сподівається, що Україна отримає транш від Міжнародного валютного фонду найближчим часом.
Про це він сказав під час онлайн-зустрічі з представниками Американської торговельної палати в Україні, повідомляє Урядовий портал.
"Денис Шмигаль також повідомив, що уряд отримав від МВФ позитивний сигнал і сподівається, що вже найближчим часом Україна отримає перший транш", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що очікується фінансова допомога і від Світового банку.
Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль та міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко обговорили діяльність в умовах карантину з представниками Американської торговельної палати в Україні під час онлайн-зустрічі 2 квітня.
Фото: КМУ