Шмигаль сподівається на транш від МВФ найближчим часом

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сподівається, що Україна отримає транш від Міжнародного валютного фонду найближчим часом.

Про це він сказав під час онлайн-зустрічі з представниками Американської торговельної палати в Україні, повідомляє Урядовий портал.

"Денис Шмигаль також повідомив, що уряд отримав від МВФ позитивний сигнал і сподівається, що вже найближчим часом Україна отримає перший транш", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що очікується фінансова допомога і від Світового банку.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль та міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко обговорили діяльність в умовах карантину з представниками Американської торговельної палати в Україні під час онлайн-зустрічі 2 квітня.

Фото: КМУ