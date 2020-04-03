Уряд заборонив відключати світло водоканалам і шахтам

Кабінет міністрів до 24 квітня 2020 року заборонив відключати електроенергію водоканалам та вуглевидобувним підприємствам.

Про це йдеться у постанові уряду від 02 квітня 2020 р. № 255 про зміни у постанові "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

"Заборонити до 24 квітня 2020 року постачальникам електричної енергії, операторам систем розподілу електричної енергії здійснювати відключення та обмеження нижче технологічного мінімуму споживання електричної енергії підприємств централізованого водопостачання та водовідведення незалежно від форми власності, вугледобувних підприємств", - йдеться у постанові.

Як повідомлялося, уряд також заборонив припиняти надання житлово-комунальних послуг населенню. Слідкувати за цим буде Державна інспекція енергетичного нагляду України.

Держенергонагляд звернувся до операторів систем розподілу електричної енергії й електропостачальних організацій щодо виконання закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", відповідно до якого на період карантину постачання електроенергії не може припинятися.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

25 березня по всій Україні запроваджено надзвичайну ситуацію. Карантин продовжено до 24 квітня.