Масло, цукор, гречка: у магазинах запасів – на кілька тижнів
Про це написав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький у Facebook.
«Торгівельні мережі забезпечені запасами масла на 25 днів споживання, цукру на 20 днів споживання, олії на 25 днів споживання, рису на 25 днів споживання та гречки на 37 днів споживання», - написав Висоцький.
Також він зазначив, що реалізація гречки за останні дні впала на 43%.
Як повідомляв Укрінформ, 26 березня Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) відкрило справу проти постачальників продуктів харчування та найбільших мереж продовольчих магазинів Києва за фактом суттєвого подорожчання продуктів у столиці.
Раніше АМКУ заявляв про зафіксоване у деяких регіонах подорожчання з початку березня гречаної крупи більш, ніж на 50%, пшона – на 24%, цукру – на 16%.
На минулому тижні, за інформацією Висоцького, ажіотажний попит на продукти харчування зупинився і обсяги їх реалізації почали поступово знижуватися: продажі цукру впали на 27%, сала – на 30%, масла вершкового – на 50%. Також продажі гречки зменшилися на 17%, борошна – на 10%, цибулі – на 22%.