Масло, цукор, гречка: у магазинах запасів – на кілька тижнів

Торговельні мережі України забезпечені запасами таких продуктів харчування, як вершкове масло, цукор, олія, рис, гречка, щонайменше на 20 днів.

Про це написав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький у Facebook.

«Торгівельні мережі забезпечені запасами масла на 25 днів споживання, цукру на 20 днів споживання, олії на 25 днів споживання, рису на 25 днів споживання та гречки на 37 днів споживання», - написав Висоцький.

Також він зазначив, що реалізація гречки за останні дні впала на 43%.

Як повідомляв Укрінформ, 26 березня Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) відкрило справу проти постачальників продуктів харчування та найбільших мереж продовольчих магазинів Києва за фактом суттєвого подорожчання продуктів у столиці.

Раніше АМКУ заявляв про зафіксоване у деяких регіонах подорожчання з початку березня гречаної крупи більш, ніж на 50%, пшона – на 24%, цукру – на 16%.

На минулому тижні, за інформацією Висоцького, ажіотажний попит на продукти харчування зупинився і обсяги їх реалізації почали поступово знижуватися: продажі цукру впали на 27%, сала – на 30%, масла вершкового – на 50%. Також продажі гречки зменшилися на 17%, борошна – на 10%, цибулі – на 22%.