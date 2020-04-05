Продукти дорожчають, найвищі темпи – у борщового набору, гречки та лимонів

За оперативними даними, ціни на продукти харчування надалі зростають, однак, за останній тиждень ажіотаж послабився.

Про це повідомляє Національний банк України у своєму Економічному огляди тижня.

За даними НБУ, найвищими темпами надалі дорожчають овочі борщового набору, крупи, особливо гречка, та цитрусові.

При цьому, зростання цін на окремі товари відображало як підвищений попит, і звуження пропозиції. Так, зростання цін на м’ясо та овочі борщового набору можна пояснити закриттям ринків та відсутністю міжміського сполучення (відповідно, зменшенням/відсутністю пропозиції з боку дрібних господарств).

До своєрідних «індикаторів кризи» належать гречана група та туалетний папір. Також значно подорожчали продукти "антисептики" – часник, цибуля, лимони. Ажіотажний попит на них спостерігався і під час свинячого грипу 2009 року. Однак і девальвація гривні також мала вплив (лимони та часник переважно імпортуються), зазначено в огляді.

Крім того, ціни на лікарські препарати зростають під тиском попиту та послаблення гривні.

Натомість, зростання цін на послуги стримується обмеженим попитом на них. Зокрема, в останні дні практично зупинили зростання ціни на доставку із закладів громадського харчування. Незмінними залишились і послуги хімічного чищення, які доступні для замовлення через інтернет. Триває зниження цін на паливо під впливом падіння світових цін за надлишкової пропозиції та падіння попиту.

Як повідомлялося, в Україні 11 березня 2020 року було запроваджено загальнодержавний карантин до 3 квітня 2020 року через епідемію коронавірусу. 25 березня Кабмін посилив карантинні заходи та запровадив режим надзвичайної ситуації до 24 квітня.