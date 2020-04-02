Українці більше не змітають товари з полиць: на які продукти впав ажіотаж

Ажіотажний попит на продукти харчування зупинився і обсяги їх реалізації продукції поступово знижуються: продажі цукру впали на 27%, сала – на 30%, масла вершкового – на 50%.

Про це написав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький у Facebook.

«Ажіотажний попит на продукти, який спостерігався два останні тижні, зупинився, обсяги реалізації поступово знижуються, торговельні мережі поповнюють свої запаси. За останній тиждень найбільше реалізація знизилась по цукру (-27%), салу (-30%) та маслу вершковому (-50%), - написав Висоцький.

За його словами, також зменшується реалізація інших продуктів, на які спостерігався ажіотажний попит. Продажі гречку зменшилися на 17%, борошна – на 10%, цибулі – на 22%.

Запаси продуктів у 10 найбільших торговельних мережах країни (Фора, Наш край, Еко, Сільпо, Лоток, Білла, Седам, Ашан, ОРСП «Столичний», АТБ) станом на 1 квітня відносно середніх показників за минулий тиждень зросли наступним чином: запаси цукру виросли на 33%; олії соняшникової – на 36%; крупи гречаної – на 36%; молока жирністю 2,5% – на 39%; рису – на 42%; борошна пшеничного вищого гатунку – на 43%; макаронних виробів – на 47%; м'яса курей (тушки) – на 48%; масла вершкового жирністю 72,5% – на 48%.

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Як повідомляв Укрінформ, 26 березня Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) відкрило справу проти постачальників продуктів харчування та найбільших мереж продовольчих магазинів Києва за фактом суттєвого подорожчання продуктів у столиці.

Раніше, 24 березня, АМКУ заявляв про зафіксоване у деяких регіонах подорожчання з початку березня гречаної крупи більш як на 50%, пшона – на 24%, цукру – на 16%. Значно зросли ціни в деяких мережах і на овочі: майже на 60% подорожчала картопля, вдвічі піднялися ціни на цибулю та моркву.