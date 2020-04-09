У Запорізькій області на межах трьох міст запрацювали карантинні пункти пропуску

Межі міст Запоріжжя, Мелітополь, Бердянськ визнано територією карантинної зони і відсьогодні на в’їздах та виїздах цих міст запрацювали карантинні контрольно-пропускні пункти.

У водіїв перевіряють перепустки, документи та дивляться чи не перебувають вони в базі хворих на коронавірус, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми вибірково зупиняємо автомобілі. Водії та пасажири мають бути в засобах захисту, мати перепустки. Якщо в людини такої перепустки немає, то ми дізнаємось, з якою метою вона в'їжджає до міста, а також перевіряємо за допомогою планшету чи не є вона хворою на коронавірус», - прокоментувала співробітниця поліції, яка чергує на одному з постів у Запоріжжі.

Окрім поліції, на посту є представники Національної гвардії, патрульної поліції, ДСНС. Також до них мають долучитись медики, які будуть проводити температурний скринінг.

У Запоріжжі таких карантинних КПП має бути 7. Відсьогодні 5 пунктів встановлено і в Мелітополі, найближчими днями запрацюють вони і в Бердянську.

За наявності спеціальних перепусток дозволено в’їзд та виїзд наступних громадян та транспортних засобів:

вантажних автомобілів, що перевозять продукти харчування, промислові товари, товари першої необхідності, сільськогосподарську продукцію, будівельні матеріали тощо;

транзитних транспортних засобів (без права зупинки та стоянки);

транспортних засобів підприємств та організацій, які забезпечують життєдіяльність м. Мелітополя;

транспортних засобів фізичних осіб, місця проживання яких зареєстровані на території карантинної зони, на яку повертаються до місць постійного проживання;

транспортних засобів фізичних осіб, які працюють на об’єктах життєзабезпечення населених пунктів карантинної зони та проживають поза її межами.

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За даними лабораторного центру МОЗ, в Запорізькій області зареєстровано 47 випадків захворювання на коронавірус, з яких 22 - в Мелітополі, 14 - у Запоріжжі.

Фото: mv.org.ua