У поліції відкрили кримінальну справу через відмову мера Запоріжжя зупиняти маршрутки
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, коментар з цього приводу журналістам надали в ГУНП в Запорізькій області.
«Триває досудове розслідування за ст. 325 Кримінального кодексу України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням)», - сказали в поліції.
Відомо, що справу відкрили за матеріалами СБУ.
Як повідомлялося, 7 квітня у відеозверненні Президент України Володимир Зеленський заявив, що СБУ та МВС вже відреагували на дії міського голови Запоріжжя Володимира Буряка, який проігнорував рекомендації уряду щодо призупинення руху громадського транспорту.
Спочатку міський голова Запоріжжя заявив, що 6 квітня, попри карантин, громадський транспорт в місті працюватиме. В міськраді пояснили, що у місті не має транспорту, який би працював в режимі маршрутного таксі. Проте вже наступного дня на офіційному сайті мерії з'явилась інформація про те, що з 8 квітня проїзд в транспорті буде можливий лише за спецперепустками.
Із 6 квітня в Україні посилено обмежувальні карантинні заходи, зокрема, міський громадський транспорт має перевозити на роботу та назад за спецдозволами лише працівників життєво важливих інфраструктурних установ та підприємств.
Фото: facebook/Владимир Буряк