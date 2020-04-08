У поліції відкрили кримінальну справу через відмову мера Запоріжжя зупиняти маршрутки

Поліція Запорізької області відкрила кримінальну справу щодо факту відмови міської влади Запоріжжя зупиняти громадський транспорт згідно з постановою Кабміну.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, коментар з цього приводу журналістам надали в ГУНП в Запорізькій області.

«Триває досудове розслідування за ст. 325 Кримінального кодексу України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням)», - сказали в поліції.

Відомо, що справу відкрили за матеріалами СБУ.

Як повідомлялося, 7 квітня у відеозверненні Президент України Володимир Зеленський заявив, що СБУ та МВС вже відреагували на дії міського голови Запоріжжя Володимира Буряка, який проігнорував рекомендації уряду щодо призупинення руху громадського транспорту.

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Спочатку міський голова Запоріжжя заявив, що 6 квітня, попри карантин, громадський транспорт в місті працюватиме. В міськраді пояснили, що у місті не має транспорту, який би працював в режимі маршрутного таксі. Проте вже наступного дня на офіційному сайті мерії з'явилась інформація про те, що з 8 квітня проїзд в транспорті буде можливий лише за спецперепустками.

Із 6 квітня в Україні посилено обмежувальні карантинні заходи, зокрема, міський громадський транспорт має перевозити на роботу та назад за спецдозволами лише працівників життєво важливих інфраструктурних установ та підприємств.

Фото: facebook/Владимир Буряк