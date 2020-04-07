Президент прокоментував відмову мера Запоріжжя зупиняти транспорт

Президент Володимир Зеленський вказав головам міст і сіл про обов'язковість виконання усіх обмежень, які запроваджуються для протидії поширенню коронавірусу.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Я хочу наголосити для голів усіх українських міст та сіл на обов’язковому виконанні усіх обмежень, пов’язаних з протидією коронавірусу", - підкреслив Зеленський.

При цьому Президент зазначив, що дії мера Запоріжжя Володимира Буряка, який проігнорував рекомендації уряду щодо призупинення руху громадського транспорту, уже "отримали реакцію Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ".

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Як повідомлялося, мер Запоріжжя 5 квітня заявив, що попри постанову Кабміну громадський транспорт у місті працюватиме у звичайному режимі. Водночас вже 6 квітня міський голова оголосив про зупинення руху громадського транспорту в Запоріжжі.