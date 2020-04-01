За вантаж із медзасобами відповідають голови ОДА і мери - Зеленський

Усі вантажі з медичними засобами, тестами та засобами індивідуального захисту, які надходять в Україну, рівномірно розподіляються між регіонами, де відповідальність за них несуть керівники обласних державних адміністрацій та мери міст.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Підкреслю, що і цей, і всі попередні вантажі рівномірно розподіляються та відправляються у кожен регіон України. Наголошую, що після прибуття - і мери, і голови ОДА несуть відповідальність за долю вантажів. Все, що надійшло в область, ви зобов’язані повністю та безперебійно передавати в місцеві лікарні та аптеки", - підкреслив Зеленський.

Він нагадав, що до Києва прибув черговий вантаж з Китаю, який доставив кілька десятків тисяч респіраторів, стільки ж костюмів захисту, 300 тисяч експрес-текстів, а також 40 тисяч пар захисних окулярів.

За словами глави держави, такої кількості окулярів вистачить, щоб забезпечити кожного українського лікаря, який сьогодні протидіє коронавірусу.

"Наголошую, що на місцях ці окуляри мають бути розподілені саме серед медичних працівників, а не серед родичів або друзів", - наголосив Президент.

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Також він розповів, що окремою доставкою вже прибули в Україну 100 тисяч тестів ПЛР.

Крім того, Зеленський зауважив, що із Женеви доставлено гуманітарний вантаж від Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Як повідомлялося, в Україні станом на 10.00 середи, 1 квітня, офіційно підтверджено 669 випадків зараження коронавірусом, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужали.

Станом на ранок 1 квітня 2020 року до Центру громадського здоров’я України надійшло 536 повідомлень про підозру на COVID-19.