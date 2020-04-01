До Києва прибув літак з Китаю із черговою партією медичного вантажу

До міжнародного аеропорту "Бориспіль" у середу, 1 квітня, прилетів літак із гуманітарною допомогою Китаю для України з медичними наборами, які необхідні для боротьби з COVID-19.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

"Сьогодні у міжнародний аеропорт "Бориспіль" прилетів літак із гуманітарною допомогою Китаю для України з медичними наборами, які наразі є критично важливим для боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19 в державі", - йдеться в повідомленні.

Під час отримання гуманітарної допомоги заступник міністра охорони здоров’я України Андрій Семиволос зазначив, що "для нас дуже важливою є підтримка з боку Китаю, оскільки завдяки отриманому досвіду ми маємо можливість не займатися винайденням роверу, а швидко застосовувати перевірені методи".

Як повідомлялося, напередодні, 31 березня, Україна також отримала від Китаю черговий медичний вантаж, який включав ПЛР-тести, медичні маски та інші засоби захисту.