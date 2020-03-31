В Україну прибув літак з новою партією ПЛР-тестів та засобів захисту

В аеропорт «Бориспіль» прибув літак, який доправив з Китаю нову партію ПЛР-тестів, засобів захисту та медичне обладнання.

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента.

"У міжнародний аеропорт «Бориспіль» (Київ) прибув літак, який доправив з Китаю в Україну ще 100 тис. високоточних ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу, 40 тис. окулярів багаторазового використання, медичні маски та обладнання для апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після проходження всіх санітарних та митних процедур вантаж спрямують до лікарень та лабораторій у всі регіони України. Засоби захисту також будуть передані військовим і працівникам Державної прикордонної служби.

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Крім того, медичні маски надійдуть у мережі аптек, щоб задовольнити попит населення.

Зазначається, що Офіс Президента, який здійснював організацію доставки медичного вантажу, також сприяв ввезенню в Україну експрес-тестів та медичних засобів, закуплених вітчизняними підприємцями.

Як повідомлялося, 30 березня з Республіки Корея до України прибув літак зі 100 тис. ПЛР-тестів для виявлення COVID-19. Тест-системи доставили в інфекційні лабораторії всіх областей.