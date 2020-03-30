Єрмак розповів про нові поставки засобів захисту і шалену конкуренцію

Цього тижня для постачання з-за кордону необхідних для боротьби з коронавірусом тестів, засобів захисту і медичного обладнання залучать додаткові літаки, тож об'єми поставок збільшаться.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Facebook.

"Загалом плануємо довести кількість ПЛР-тестів до 1 мільйона. Я вже не кажу про експрес-тести та різноманітне медичне обладнання. Цього тижня залучимо додаткові літаки, тож об’єми поставок з-за кордону суттєво збільшаться", - зазначив він.

Керівник ОП нагадав, що протягом останнього тижня суттєво збільшено кількість лабораторних ПЛР-тестів для точної діагностики в усіх областях України. Так, за його словами, з Китаю та Південної Кореї привезли 250 тисяч тест-систем, також розпочато вітчизняне виробництво, і медичні заклади вже отримали перші партії. "Вкрай важливо забезпечити лікарів та працівників інших ключових галузей, бо від них залежить захист життя і здоров’я українців. Тому протягом тижня з-за кордону доставлено 380 тисяч респіраторів, 45 тисяч захисних костюмів та інших захисних засобів", - підкреслив Єрмак.

Читайте також: Літак з новою партією медичних товарів і тестів для України завантажують у Китаї

Він зауважив, що нещодавно медичні маски були доставлені до військових шпиталів Києва, Харкова, Одеси, Дніпра та Львова, та додав, що за тиждень мільйони додаткових медичних масок будуть спрямовані не лише до лікарень та військових частин, а й до аптек країни. "Сьогодні конкуренція за ці товари у світі шалена. Тому я дуже вдячний всім працівникам Офісу Президента, урядовцям, дипломатам, місцевим чиновникам, головам міст та бізнесменам, які щодня важко працюють, аби придбати для нашої країни усе необхідне", - наголосив очільник ОП.

До того ж, за його даними, українські компанії розпочинають або збільшують виробництво різних засобів захисту.

Єрмак поінформував, що, крім централізованих поставок, над забезпеченням потреб своїх міст і селищ працює місцева влада. Він запевнив, що державна влада постійно відслідковує ситуацію в усіх регіонах та допомагає їм вирішувати проблеми, наприклад, триває робота для недопущення значного зростання цін на продукти першої необхідності.

Як відомо, 29 березня в Україну з Китаю прибули 33 тис. спецкостюмів та 250 тис. респіраторів для лікарів, які приймають хворих на коронавірус пацієнтів. Чергову партію захисних масок, медичного захисного одягу, обладнання та тестових систем в Україну заплановано відправити 31 березня.