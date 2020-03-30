Літак з новою партією медичних товарів і тестів для України завантажують у Китаї

Черговий чартерний рейс з новою партією захисних масок, медичного захисного одягу, медичного обладнання та тестових систем для України запланований на 31 березня.

Про це повідомило Посольство України в Китаї.

«30 березня в місті Сямень (пров.Фуцзянь) наші дипломати продовжують роботу, спрямовану на забезпечення України. Здійснюємо завантаження наступного літака, що має виконати 31 березня черговий рейс з метою доставки з міста Сямень в Україну нової партії захисних масок та медичного захисного одягу, медичного обладнання та вкрай необхідних тестових систем», - йдеться у повідомленні.

Відправка гуманітарних вантажів для боротьби з пандемією в Україні / Фото: https://mfa.gov.ua

Одночасно в аеропорту Пудон (Шанхай) завантажуються два українських транспортні літаки авіакомпанії «Антонов» для доставки термінових вантажів для потреб країн Європейського Союзу, поінформували у диппредставництві.

«Генеральне консульство України в Шанхаї та в Гуанчжоу, Посольство України в КНР здійснює ретельний пошук сертифікованих медичних засобів і обладнання, а також продовжує надавати необхідний дипломатичний супровід вантажам гуманітарного призначення», - запевнили дипломати.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у відеозверненні 29 березня поінформував, що у неділю другий літак з Китаю доставив 300 тисяч спеціальних респіраторів та 35 тисяч захисних костюмів для лікарів, військових та поліцейських, а також майже 2 мільйони масок для населення.