Медвантаж з Китаю вже прямує у регіони - респіратори та захисні костюми

Медичний вантаж, літак з яким прибув сьогодні в Україну, вже розподілений і зараз прямує в регіони.

Про це у відеозверненні заявив Президент Володимир Зеленський.

«Сьогодні у "Борисполі" приземлився другий літак з Китаю. Він доправив 300 тисяч спеціальних респіраторів та 35 тисяч захисних костюмів для лікарів, військових та поліцейських. Також на борту – майже 2 мільйони масок для населення. Вантаж уже розподілений та зараз прямує в регіони України», - сказав Зеленський.

Він нагадав, що сьогодні вночі літак знову вилетить в Китай за наступним вантажем, і в цей же час очікується прибуття окремою доставкою 100 тисяч високоточних ПЛР-тестів.

«Також з вівторка розпочинають роботу два додаткові літаки, які регулярно доправлятимуть засоби захисту та медичне обладнання. Всі рейси будуть здійснюватись регулярно і до повного забезпечення усім необхідним наших лікарень та наших аптек», - наголосив глава держави.

Як повідомлялося, 29 березня в аеропорт «Бориспіль» прибув другий літак з Китаю, який доправив засоби медичного захисту для медиків, поліцейських і військових.