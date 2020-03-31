Всі необхідні медичні засоби захисту з’являться в аптеках найближчим часом – Єрмак

Щодня в Україну доправляють медичні засоби та засоби індивідуального захисту, необхідні для боротьби проти коронавірусу, і найближчим часом має бути вирішена проблема їх дефіциту в аптеках.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час онлайн-брифінгу у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кожного дня до України надходять всі необхідні засоби - медичні засоби, тести, захисні маски. Безумовно, ми отримуємо щодня сигнали, що ще є проблеми з захисними засобами в аптечних мережах, але все це перебуває на контролі, і я впевнений, що у найближчі терміни ця ситуація буде виправлена і в кожній аптеці можна буде придбати все необхідне", - зазначив Єрмак.

За його словами, щодня вирішується питання облаштування і забезпечення лікарень і медиків усім необхідним.

Крім того, зазначив керівник ОП, іншим напрямком роботи влади є забезпечення готовності інфраструктури у великих та маленьких містечках, необхідної для боротьби з коронавірусом.

Він поінформував, що Президент і ОП щодня отримують найоперативнішу та найактуальнішу інформацію щодо ситуації в країні та реагують на будь-які зміни й питання, які виникають.

"Президент особисто проводить наради в режимі відеоконференцій штабу щодо ліквідації наслідків надвичайної ситуації. Кожного дня ми маємо оперативну інформацію. Проходять ці брифінги у двох форматах: перший формат - з керівниками уряду, парламенту, відповідних міністерств, інший формат - за участю керівників обласних державних адміністрацій та мерів міст", - додав Єрмак.