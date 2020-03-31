В Україні дозволили відкрити продуктові ринки, але є умови
Відповідна постанова за підписом заступника міністра охорони здоров'я, головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка оприлюднена на сайті МОЗ.
"Органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) при здійсненні торгівлі на ринках забезпечити можливість функціонування ринків лише за дотримання наступних умов: 1) зареєстрований оператор ринку харчових продуктів; 2) знаходження на ринку не більше одного відвідувача на 20 кв. м торгівельної площі; 3) наявна можливість забезпечення дотримання відстані між покупцями в чергах не менш ніж 1,5 метри", - йдеться у документі.
Також умовами роботи ринків є: забезпечення персоналу та покупців засобами індивідуального захисту; забезпечення можливості дотримання протиепідемічних заходів.
Що ж до ринків вихідного дня, то для них відстань між місцями торгівлі має становити не менше ніж 3 метри.
Як повідомлялося, з 17 березня у зв'язку з введенням карантину для запобігання поширенню коронавірусної інфекції було тимчасово припинено роботу закладів торгівлі та громадського харчування, крім аптек та продуктових магазинів. 25 березня уряд оголосив про надзвичайну ситуацію у всій країні і продовжив карантин до 24 квітня.
В Україні наразі зафіксовано 549 випадків СOVID-19, з яких 13 летальних, 8 людей одужало.