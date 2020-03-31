В Україні дозволили відкрити продуктові ринки, але є умови

Міністерство охорони здоров'я прописало умови роботи продуктових ринків під час карантину, зокрема, на 20 кв. метрах повинен знаходитися лише один відвідувач.

Відповідна постанова за підписом заступника міністра охорони здоров'я, головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка оприлюднена на сайті МОЗ.

"Органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) при здійсненні торгівлі на ринках забезпечити можливість функціонування ринків лише за дотримання наступних умов: 1) зареєстрований оператор ринку харчових продуктів; 2) знаходження на ринку не більше одного відвідувача на 20 кв. м торгівельної площі; 3) наявна можливість забезпечення дотримання відстані між покупцями в чергах не менш ніж 1,5 метри", - йдеться у документі.

Також умовами роботи ринків є: забезпечення персоналу та покупців засобами індивідуального захисту; забезпечення можливості дотримання протиепідемічних заходів.

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Що ж до ринків вихідного дня, то для них відстань між місцями торгівлі має становити не менше ніж 3 метри.

Як повідомлялося, з 17 березня у зв'язку з введенням карантину для запобігання поширенню коронавірусної інфекції було тимчасово припинено роботу закладів торгівлі та громадського харчування, крім аптек та продуктових магазинів. 25 березня уряд оголосив про надзвичайну ситуацію у всій країні і продовжив карантин до 24 квітня.

В Україні наразі зафіксовано 549 випадків СOVID-19, з яких 13 летальних, 8 людей одужало.