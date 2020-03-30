За тиждень подорожчали помідори і подешевшали огірки

За минулий тиждень на ринках України істотно подешевшали огірки і подорожчали помідори.

Про це повідомила аналітична платформа Еast-fruit.

«В Україні знизилися ціни на огірки, але подорожчали томати», - йдеться у повідомленні.

За даними порталу, середня ціна на тепличні помідори в Україні за тиждень зросла з 1,03 долара за кг до 1,40 долара.

Повідомляється, що в результаті запроваджених обмежень на торгівлю у зв'язку з COVID-19, тільки за останні сім днів у сегменті тепличних коротких горбкуватих огірків ціна опустилася з позначки в 1,54 долара за кг до 0,75 долара.

За інформацією експертів ринку, масовий збір тепличних томатів нового обороту в Україні очікується на раніше кінця квітня - початку травня поточного року. Водночас, за їх інформацією, з середини минулого тижня Туреччина запровадила обмеження на перетин кордонів для громадян туреч

цілого ряду країн, в тому числі для України. А турецькі помідори наразі посідають домінуюче становище на українському ринку. На думку фахівців, якщо питання з поставками продукції не вдасться врегулювати найближчими днями, ситуація з пропозицією тепличних помідорів на ринку України може стати критичною.

Аналітики наголошують, що збір коротких горбкуватих огірків у господарствах поступово зростає, але з їх реалізацією все частіше виникали проблеми. Другий тиждень поспіль через запровадження обмежень у торгівлі плодоовочевою продукцією на оптових і роздрібних ринках основним місцем реалізації тепличної продукції стали мережі супермаркетів і продуктові магазини. На думку місцевих операторів ринку, раніше вони продавали не більше ніж 15% від усього обсягу реалізації тепличної продукції в Україні. Сьогодні супермаркети істотно збільшили цю частку.