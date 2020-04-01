Українські медики підрахували, скільки коштує лікування Covid-19

В Україні лікування пацієнта, хворого на Covid-19, обійдеться у суму від 5 до 10 тисяч гривень.

Про це головний лікар Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Тарас Масляк сказав у коментарі Укрінформу.

“Ми в нашому закладі підрахували, що вартість лікування пацієнта, хворого на Covid-19, становить від 5 до 10 тисяч гривень”, - зазначив Тарас Масляк.

Читайте також: Зеленський підписав закон про соціальні та економічні гарантії під час пандемії

Як повідомлялося, станом на 22:00 1 квітня в Україні лабораторно підтверджено 794 випадки Covid-19. 20 хворих померли, 13 одужали.