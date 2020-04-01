В Україні вже 794 випадки коронавірусу, 20 смертей

В Україні вже 794 випадки коронавірусу, 20 смертей

Інфографіка
Укрінформ
В Україні зафіксовано 794 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Телеграм-канал МОЗ "Коронавірус_інфо".

"За даними ЦГЗ, станом на 22:00 1 квітня в Україні 794 лабораторно підтверджені ПЛР-дослідженням випадки COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Усього в Україні зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19.

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Загалом 13 людей вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі, зазначають у МОЗ.

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