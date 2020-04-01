Кількість інфікованих коронавірусом у світі наближається до мільйона - ВООЗ

За розрахунками ВООЗ незабаром кількість летальних випадків унаслідок коронавірусу у світі може досягти позначки 50 000. А число хворих — зрости до мільйона.

Про це повідомляє BBC.

"У світі протягом найближчих кількох днів налічуватиметься мільйон підтверджених випадків та 50 000 смертей", - повідомив очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреісус.

За його словами, протягом останнього місяця відбулося майже експонентне зростання кількості нових випадків коронавірусу. Водночас кількість летальних випадків у світі протягом останнього тижня збільшилася більш ніж удвічі.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я заявив, що "глибоко стурбований швидкою ескалацією та глобальним поширенням" коронавірусної інфекції.

Згідно з останніми даними сайту Worldometer, станом на 18.00 кількість підтверджених випадків Covid-19 у світі становить 885 864, з них летальних - 44 220, одужали 185 226 осіб.

В Україні зафіксовано 669 випадків Covid-19, з яких 17 летальних, 10 осіб одужали.