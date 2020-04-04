Для померлих від коронавірусу у протоколі прописана кремація – Кличко
Укрінформ
Згідно з протоколом лікарів, для померлих від коронавірусу у Києві церемонії поховання скасовані та передбачена кремація.
Про це заявив мер міста Києва Віталій Кличко в інтерв'ю для Радіо Свобода, відповідаючи на питання щодо вирішення питань поховання людей, які померли від COVID-19.
"Є протокол лікарів для того, щоб розповсюдження інфекції не відбувалося. Щодо цього протоколу церемонії поховання скасовані і прописана у цьому протоколі кремація", - підкреслив Кличко.
В Україні зафіксовано 1096 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужало.