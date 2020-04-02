В Україні зафіксували 804 випадки коронавірусу

В Україні зафіксовано 804 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

"За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, загалом підтверджено 804 випадки COVID-19... Усього зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 13 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Києві підтверджено COVID-19 у 160 людей.

По регіонах ситуація така: у Вінницькій області підтверджено 51 випадок інфікування коронавірусом, у Волинській та Дніпропетровській — по 10, у Донецькій, Кіровоградській — по 7, Житомирській і Хмельницькій - по 6, Закарпатській і Харківській - по одному, Запорізькій — 19, Івано-Франківській — 74, Київській — 64, Львівській — 11, Луганській та Чернігівській — по 3, Одеській — 14, Полтавській — 5, Рівненській — 19, Сумській — 26, Тернопільській — 106, Херсонській — 4, Черкаській — 54, Чернівецькій — 143 випадки.

Загалом з початку року Центр громадського здоров’я України отримав 3 834 підозри на нову коронавірусну інфекцію.

За даними Worldоmeter, у світі станом на ранок 2 квітня зафіксовано 936 436 випадків COVID-19, з них 47 251 летальний, 194 585 людей одужали.