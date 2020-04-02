У світі - 936 тисяч випадків СОVID-19, одужали майже 195 тисяч людей

У світі станом на ранок 2 квітня зафіксовано 936 237 випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, при цьому 47 249 осіб померло, одужало 194 583 людини.

Про це повідомляє Worldоmeter.

Загалом, коронавірус виявлено у 203 країнах.

Найбільше хворих у США - 215,5 тис., 5110 інфікованих померло.

В Італії кількість випадків СОVID-19 становить наразі 110 574, з них 13 155 летальних, 16 847 людей одужали.

В Іспанії коронавірус на цей час виявлено у 104 118 людей, з них 9387 померли, 22 647 осіб одужали.

У Китаї зареєстровано 81 554 випадки СОVID-19 (3 312 смертельних), у Німеччині та Франції - 77 981 (931 летальний) і 56 989 (4032 летальні) відповідно, в Ірані - 47 593 (3036 летальних), а у Великій Британії - 29 474 (2352 летальні).

Кількість зареєстрованих випадків перевищує 10 тис. у таких країнах, як Швейцарія (17 768, з них 488 смертельних), Туреччина (15 679, з них 277 смертельних), Бельгія (13 964, з них 828 смертельних), Нідерланди (13 614, з них 1173 смертельні), Австрія (10 711, з них 146 смертельних).

В Україні лабораторно підтверджено 794 випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 осіб одужали.