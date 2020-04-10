На Херсонщині призупинили роботу найбільшого на півдні України ринку

На Херсонщині тимчасово призупинили роботу найбільшого на півдні України гуртового ринку «Неждана» - це єдиний ринок, який працював в області в умовах карантину.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у пресслужбі ОДА.

«Роботу ринку «Неждана» у Великих Копанях Олешківського району тимчасово призупинено у зв’язку з порушенням санітарних та карантинних норм. Таке рішення прийнято на основі висновків Держспоживслужби та Нацполіції», - йдеться у повідомленні.

За словами заступника голови облдержадміністрації Вадима Чабана, адміністрація ринку не забезпечує безпеку покупців та працівників: не здійснюється температурний скринінг, допускається велике скупчення людей, працюють торгівельні точки (кафе), робота яких у зв’язку з карантином заборонена.

«Ми розуміємо, що ринок у Великих Копанях є одним з найбільших в Україні, і розуміємо необхідність того, щоб він працював. Але зараз безпека та здоров’я наших громадян – перш за все. Адміністрація та власники ринку мають забезпечити дотримання санітарних та протиепідемічних норм. Тільки у такому випадку ринок відновить свою роботу», - зауважив Чабан.

Сьогодні з 08.00 роз’яснювальну роботу із власниками та директором ринку здійснює спеціальна бригада, до складу якої входять представники поліції, ГУ Держспоживслужби в області, райдержадміністрації та ОТГ, обласної санітарно-епідеміологічної станції, Укртрансбезпеки, ГУ ДСНС України у Херсонській області, управління Служби безпеки України в Херсонській області.

За результатами роботи бригади та виконання адміністрацією ринку усіх санітарних та протиепідемічних вимог буде прийнято рішення про відновлення його роботи.

Як повідомляв Укрінформ, у Херсонській області з 20 березня на карантин були закриті всі ринки, крім найбільшого на півдні України гуртового ринку «Неждана» в селі Великі Копані.

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На Херсонщині, де станом на 20 годину 9 квітня виявили дев'ять нових випадків COVID-19, посилюють карантинні заходи у Голопристанському та Олешківському районах. Загалом на Херсонщині підтверджено 27 випадків коронавірусу, одна особа - медсестра Олешківської районної лікарні – померла.