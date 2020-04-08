Карантин не вплине на звільнення в запас строковиків – міністр оборони

Військовослужбовці строкової служби будуть звільнені в запас в раніше визначені строки.

Про це сьогодні, 8 квітня, сказав міністр оборони України Андрій Таран в ефірі одного з телеканалів, повідомляє пресслужба Міноборони.

«Термін виконання заходів, пов’язаних зі звільненням в запас військовослужбовців, які відслужили встановлені строки служби, залишаються без змін», - сказав міністр.

Він нагадав, що черговий призов громадян на строкову військову службу Указом Президента України перенесено з квітня-червня на травень-липень 2020 року. "Вказані заходи вживаються з метою недопущення поширення в державі респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", - пояснив міністр оборони.

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Як повідомлялося, Указом Президента від 23 березня визначено строки звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби у 2020 році - це квітень - червень та жовтень - грудень.

Чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу визначено розпорядженням Кабінету Міністрів України. Всього планується призвати та направити до військ 16 тисяч 460 осіб, у тому числі до: Збройних Сил України — 9 тисяч, Національної гвардії — 5 тисяч 460 осіб, Державної прикордонної служби — 1 тисячу 300 осіб та до Державної спеціальної служби транспорту — 700 осіб.

Всього у квітні — липні 2020 року зі Збройних Сил України буде звільнено близько 6 тисяч 700 військовослужбовців — строковиків.

Як і раніше, військовослужбовці строкової служби не будуть залучатися до виконання завдань в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Фото: Міноборони